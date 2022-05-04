سامر المصري يلفت الأنظار مع ابنه في العيد.. هل يشببه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفت النجم السوري سامر المصري الأنظار بصور جديدة له برفقة ابنه “عمر” بأحدث ظهور له.

ونشر سامر في اول أيام عيد الفطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مجموعة من الصور تجمعه بابنه “عمر” التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وخصوصاً أن عمر أصبح شاباً.

بدوره نجل الفنان سامر المصري تفاعل مع الصورة التي نشرها والده وعلّق عليها: “القلب”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني غاب سامر المصري عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي حيث لم يشارك بأي مسلسل نتيجة انشغاله بتصوير مسلسل طويل.

وكان سامر فقد أنهى تصوير دوره في الفيلم العالمي “نورث او ذا تين” والذي يشارك ببطولته النجمة السورية جومانة مراد بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم السوشال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم طرح الفيلم في صالات العرض في أمريكا منذ فترة على ان يطرح حول العالم قريباً.

كما انهى سامر تصوير فيلم “نزوح” حيث يتشارك بطولته مع الفنانة كندة علوش ومن إخراج سؤدد كعدان.