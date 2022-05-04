حسين فهمي يُعاتب أحمد مكي بسبب مهرجان المزاريطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان المصري القدير حسين فهمي الممثل أحمد مكي، موجهًا له عتاب بسبب عدم دعوته إلى مهرجان المزاريطة السينمائي، الذي لاقى انتشارًا واسعًا في الأوساط الفنية قبل الجماهيرية، بعد الحبكة التي قدمها مكي ورفقائه في مسلسل «الكبير أوي 6» برمضان.

وكتب حسين فهمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام في عتابه لفهمي قائلًا: «صديقى وزميلى العزيز أحمد مكى، أحب أهنيك على إقامة الدورة الأولى لمهرجان المزاريطة السينمائى لكن زعلان منك لإنك ماعزمتنيش فى حفل الافتتاح والرد كاربت وإحنا كرؤساء مهرجانات زى بعض كنت أنتظر منك دعوة».

يتسلم الفنان المصري القدير، ر ، رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 المقرر لها العام 2022، وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست مواطنه محمد حفظي، وذلك بحسب قرار أصدرته وزير الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.

وكانت حلقة مهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عقب انطلاق افتتاح المهرجان الذي دار في إطار كوميدي، ولكن تخلله حضور المزيد من ضيوف الشرف من كبار الفنانين في العمل.

حيث شهدت حلقات المهرجان مشاركة عدد من كبار النجوم مثل الفنان إياد نصار، محمد ممدوح، شيرين رضا، فتحي عبدالوهاب، محمد سلام، أحمد سعد وأوس أوس.

«الكبير أوي 6» يجمع بين النجوم أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.