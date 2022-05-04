نجاح كبير لأولى حفلات Maroon 5 في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت فرقت “Maroon 5” العالمية حفلها الأول في مصر ليل أمس الثلاثاء في 3 من أيار/ مايو 2022 أمام الأهرامات، وبحضور جمهور عريض من مصر والوطن العربي.

وكان في استقبال أعضاء فرقة “البوب روك” الأمريكية العالمية؛ أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي شاركهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت هرم “الملك خوفو” من الداخل ومنطقة “أبي الهول” والبانوراما الثانية.

وعبَّر أعضاء الفرقة المكونة من خمسة أعضاء، هم: آدم ليفين، وجيمس فالنتين، وجيسي كارمايكل، وميكي مادن، ومات فلين؛ عن سعادتهم بزيارة مصر وإعجابهم بمنطقة أهرامات الجيزة، وهرم خوفو تحديداً، ونحت تمثال أبي الهول، بحسب وسائل إعلام مصرية.

واشعلت فرقة “Maroon 5” الحفل بباقة من أجمل الأغاني مثل: “move like jagger” و”this love” و “stereo hearts” و”one more night” و”animals”، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها جمهور الحفل بشكل لافت.

ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث حضر عدد كبير من محبي الفرقة في مصر والوطن العربي.

ويعتبر هذا الحفل الأول للفرقة ضمن جولتهم العالمية التي تشمل عدة دول في المنطقة العربية، حيث سيكون حفلهم الثاني في الإمارات وتحديدا أبو ظبي يوم 6 أيار / مايو 2022.

يشار إلى أن فرقة “Maroon 5” هي فرقة أمريكية غنائية، عرفت منذ فترة طويلة بين الأوساط الشبابية، وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء العالم بشكل عام، و الوطن العربي بشكل خاص.

واشترك أعضاء الفرقة الخمسة في الكثير من الأعمال الفنية، مع أهم المغنين العالمين، وبدأت الفرقة نشاطاتها عام 1994، وعرفت لأول مرة و بشكل واسع و كبير في عام 2002 عندما قاموا بغناء أول ألبوم لهم باسم songs about jane، و كان آخر الألبومات التي قاموا بأدائها ألبوم (JORDI (deluxe ، حيث قاموا بإنتاجه عام 2021وحقق نجاح كبير.