كيم كارداشيان خسرت 7 كيلو من وزنها.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حفل الميت غالا الذي أقيم مساء الاثنين في 2 مايو/ أيار في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ووصلت النجمة إلى السجادة الحمراء برفقة حبيبها بيت ديفيدسون، حيث تألقت بفستان النجمة الراحلة مارلين مونرو الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار.

وقد ارتدت مارلين مونرو هذا الفستان، الذي هو من تصميم جان لويس، في عام 1962 في حفل ميلاد الرئيس الأمريكي حينها جون كينيدي، وقامت وقتها بغناء أغنية Happy birthday، Mr President.

وتبلغ الكلفة الأصلية للفستان 12 ألف دولار، وهو مصنوع من الحرير وتزينه 2500 قطعة من الكريستال خيطت يدوياً، واللافت أن الفستان خيط على مارلين مونرو وهي ترتديه لأنه كان ضيقاً جداً، وكذلك الأمر كان الفستان ضيقاً أيضاً على النجمة العالمية كيم كارداشيان،حيث قالت النجمة “لقد جربته ولم يناسبني، لقد كان مثل التحدي بالنسبة لي، كنت مصممة على أن يلائمني”، بحسب ما ذكرت صحيفة الدايلي مايل.

فعمدت كيم كرداشيان إلى خسارة 7 كيلو من وزنها في ثلاثة أسابيع لتستطيع ارتداء الفستان،كما أنها صبغت شعرها باللون الأشقر.

وكانت كيم كارداشيان قد حضرت حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض برفقة حبيبها الجديد بيت ديفيدسون، بعد أن كانت قد تألقت على السجادة الحمراء في الكثير من المناسبات ولسنوات إلى جانب النجم العالمي كانيي ويست.

وتألقت كيم بفستان فضي من Balenciaga Couture، حيث نشرت العديد من الصور لإطلالتها في حسابها في إنستغرام، وظهر برفقتها في الصور بيت دفيدسون في الحدث الذي استضافه مضيف برنامج The Daily Show، النجم الكوميدي مقدم تريفور نوح الذي وجه له كانيي ويست مؤخراً الكثير من الكلام الجارح.