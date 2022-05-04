فيلم “فارس” لـ أحمد زاهر في صالات السينما بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الفنان أحمد زاهر طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فارس» في 18 من مايو المقبل، بجميع دور العرض في السينمات، حيث لم يدخل الفيلم سباق موسم عيد الفطر المبارك.

وأكد أحمد زاهر موعد طرح فيلم «فارس» في دور العرض بالسينمات، عبر منشور له على حسابها الرسمي على إنستجرام، قال فيه: «#فارس يوم ١٨/٥ في كل دور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي يارب التوفيق و النجاح من عندك».

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «فارس» الذي يقوم به الفنان أحمد زاهر، ويُعبر عن شاب بسيط يقطن في منطقة شعبية، وهو ذات خلفية رياضية، ولكن الظروف أجبرته على مواجهة ظلم لرجل الأعمال «رشيد السويفي» الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي.

وتدور بين الثنائي أحداثًا مشوقة طوال الفيلم، الذي يُشارك في بطولة إلى جانب أحمد زاهر وحسين فهمي، كل من: إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، عابد عنان، الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، إلى جانب ضيف الشرف الفنان القدير صلاح عبدالله، الفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.