نيكولا معوض يرزق بمولودته الأولى في نفس اليوم الذي رحلت فيه والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق الممثل اللبناني نيكولا معوض بإبنته الأولى من زوجته الأوكرانية ، ليصادف نفس اليوم الذي فقد فيه والدته منذ عشر سنوات.

وشارك نيكولا معوض، متابعيه صورة لابنته عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستجرام”، حيث ظهرت برفقته زوجته وهو يحمل مولودته..وعلق قائلا ” ” 3/ 5/ 2022 متل هاليوم من 10سنوات، ب 3/ 5/ 2012، خسرت أمّي..اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو، Céane سييان ، وحقّق واحد من أجمل وعوده:”انتم ستحزنون، و لكن حزنكم يتحوّل الى فرح.” (يوحنا 16. 20).

وتابع نيكولا معوض ،” رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك و ولاءَك..خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن “.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نيكولا معوض فيلم ” ماكو” الذي يمثل أول أعماله بالسينما المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية عن العبارة “سالم أكسبريس”.

تقع أغلب أحداث فيلم “ماكو” تحت المياه، و يشاركه في البطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.