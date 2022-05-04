مروان خوري يُعلن رسميًا انفصاله بعد خطوبة عام ونصف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان اللبناني مروان خوري انفصاله عن خطيبته ندى رمال، بعد مرور عام ونصف على ارتباطهما، وكان من المقرر إقامه حفل زفافهما قريبا، لافتا إلى أنه لا يزال يحتفظ بخاتم الزواج في يده، لأنه يفضل ارتداء الخواتم أثناء العزف على الآلات الموسيقية.

وفي تصريحات تليفزيونية بثتها قناة الجديد أكد مروان خوري أنه كان ينوي إتمام الزيجة ولكن النصيب كان له رأي آخر، ونفي تماما ندمه على استعراض حياته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه كان صادقا في كل شيء.

ونفى خورى أن يكون ارتداء خاتم الخطوبة بمثابة موقف رافض لتكرار تجربة الارتباط مجددا مشيرا إلى أنه يحب ارتداء خاتم في يده، خاصةً عندما يعزف على الآلات الموسيقية وتحديدًا الأورج.

وأشار إلى أنه يُحضر العديد من الأغنيات لإطلاقها الفترة المقبلة، ويعكف على تحضيرات ثلاث أغنيات آخرين للفنانة اللبنانية إليسا، تضمهم في ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تحضيره للموسم الرابع من برنامجه طرب مع مروان خوري، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مروان خوري أعلن في شهر مارس من العام 2021 وداعه العزوبية، لافتا إلى أنه سيدخل القفص الذهبي بحفل خاص، يحضره عدد محدود من المقربين والعائلة.