سلمى رشيد تكشف عن خلافات مع دنيا بطمة.. ما قالته فاجأ الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عن خلافات سابقة مع مواطنتها دنيا بطمة، مؤكدة أنها تفضل أن تكون تخوض تجربة الديو الغنائي مع النجم سعد لمجرد بدلاً من بطمة.

وقالت الفنانة المغربية في أحدث تصريحاتها الإعلامية في برنامج “عالم شهرزاد” إن خلافات سابقة وقعت بينها وبين زميلتها دنيا، لكن رغم ذلك فمن الممكن أن تعود علاقتهما الى طبيعتها. وفاجأت الجمهور مؤكدةً عدم اعتراضها على الصلح مع دنيا، قائلةً: “عزيزة عندي كثير كان بيننا خلافات ولكن أكيد الأخوات في نفس المنزل يتخاصمون، دنيا جمعتني فيها مواقف جيدة، نتمنى لها التوفيق في حياتها وربّي يخلّي لها بنياتها، وإذا تلاقينا طبعاً سنتعانق ونسلّم على بعض بشكل عادي”.

وكانت الخلافات بين الفنانتين قد بدأت قبل فترة، على اعتبار أن بطمة أطلقت على نفسها لقب “سفيرة القفطان المغربي”، وهو ما استفز باقي الفنانات المغربيات ومنهن سلمى رشيد التي حرصت على الردّ على ذلك، وهو ما أدى إلى نشوب الخلافات بينهما.

وأوضحت أن “الستايل الغنائي بينها وبين سعد لمجرد متقارب جداً، عكس بطمة”، قائلةً: “على الراس والعين، ولكن ستايل ديالنا مختلف نختار لمجرد حيت ستايلنا متقارب”.