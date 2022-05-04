ياسر جلال.. هل يعتزل بعد أداء دور السيسي في مسلسل “الاختيار 3″؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان المصري ياسر جلال، أنه لا يفكر في الاعتزال، وأن دوره الأخير ليس نهاية المطاف، وسيقوم بأدوار أخرى كوميدية وتراجيدية، مستفيدا من نجاحه في أداء دور السيسي.

وقال في لقاء مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “القائمون على المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي: ستقوم بأدوار أخرى”.

وأشار إلى أن من يدير الإعلام في مصر متعلمون ومثقفون، وأن الرئيس السيسي يعرف جيدا دور الفن في المجتمع،.

كان السيسي قال للفنانين في لقاء أخير في رمضان، إن دورهم لم ينته، موجها لهم التحية على العمل الفني الأخير الذي أثار الجدل.

وقال السيسي إن الكثيرين هاجموا مسلسل الاختيار، مؤكدا على أن المسلسل نقل “الحقيقة” فقط، وسط انتقادات واسعة لأداء ياسر جلال، وللرواية من طرف واحد، كما قال نشطاء.