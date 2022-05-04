كارول سماحة تنثر الفرح بحفل العيد في لبنان.. “إرادة الحياة أقوى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، أبت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن يمرّ عيد الفطر المبارك وهي بعيدة عن بلدها. أرادت كارول أن تشارك أهل بلدها فرحة العيد، رغم كل التحديات الصعبة التي تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية والحياتية للشعب اللبناني.

وفي سهرة حملت شعار “إرادة الحياة أقوى”، أطلّت كارول سماحة على جمهورها من مسرح “صالة السفراء” في كازينو لبنان وغنّت باقة من روائع أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تنقلت كارول بين أغنياتها القديمة والجديدة، فافتتحت السهرة بأغنية “خليك بحالك” لتغني بعدها العديد من الأغنيات من بينها “وحشاني بلادي”، و”انسى همومك”، و”بصباح الألف التالت”، و”غالي عليي”، و”سهرانين” وصولًا إلى “يا شباب يا بنات” و”شكرًا”، وأغنيتها الجديدة “فوضى” التي أعادت تقديمها مرّتين نزولًا عند رغبة الجمهور بالإضافة إلى أغنيات أخرى باللغة الأجنبية ومنها Wrecking Ball وNothing Compare.

تفاعُل الحضور مع كارول سماحة تخطى كل التوقعات، فردّد الساهرون كلمات الأغنيات كما لو أنهم كورالًا يرافقها في كل الحفلات، وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها معهم.

تألقت كارول خلال الحفل بإطلالة ساحرة من اللون الأبيض بدت فيها جذابة وجميلة، وفي كلمتها عبّرت عن سعادتها بالغناء مجددًا في لبنان منوهةً إلى إرادة الحياة التي يواجه فيها اللبنانيون كل المصاعب التي تعصف بالبلد، آملةً أن تكون المرحلة المقبلة أفضل ويعود الفرح الحقيقي إلى ربوع الوطن.

يذكر أن هذا الحفل شكّل عودة للفنانة كارول سماحة إلى الحفلات في لبنان بعد انقطاع أكثر من 3 سنوات بسبب سوء الأوضاع والحظر الذي فرضته جائحة كورونا.