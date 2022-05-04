شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى عيد ميلاد الراحلة زينات صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واحدة من النجمات التى ارتبط اسمها بالكوميديا، فبرغم مرور سنوات طويلة على رحيلها، إلا أن صورتها تظل مرتبطة بخفة الدم، فكلمات تذكرتها يتبادر لذهنك على الفور مشهد من مشاهدها فتجد نفسك تضحك والسعادة تملأ قلبك، فقد صنعت النجمة الراحلة زينات صدقى مكانة خاصة فى قلوب أجيال عديدة حتى الأجيال التى لم تعاصرها، وبالنظر للجمل والكلمات التى كانت ترددها زينات فى مشاهدها، فتجد أن الكثير من قفشاتها ما زلنا نرددها حتى اليوم بشكل كبير، وفى ذكرى ميلاد النجمة الراحلة زينات صدقى اليوم الأربعاء، كان لابد من تذكر إيفاتها التى نرددها حتى اليوم ومنها "عوّض عليا عوض الصابرين يارب"، و"يا سارق قلوب العذارى" وغيرها .

بدأت حياتها الفنية مطربة فى بعض الفرق الفنية، شاهدها الفنان نجيب الريحانى وعرض عليها دورا فى مسرحية له، وأطلق عليها اسم "زينات"، وأخذت من صديقتها المقربة خيرية صدقى لقب "صدقى"، وكان أول عمل لها فى الفرقة دورها فى مسرحية "الدنيا جرى فيها ايه" واشتهرت فى هذه الفترة بدور الخادمة سليطة اللسان، ونقلت الشخصية نفسها إلى السينما.

ولدت زينات يوم 4 مايو عام 1912 وتوفيت يوم 2 مارس عام 1978، وهى من مواليد حى الجمرك بالاسكندرية، كان يرفض أهلها تماما أن تدخل عالم الفن، وفى إحدى التسجيلات النادرة لها عبرت عن رأيها لأهلها بعد أن أثبتت موهبتها فى التمثيل وقتها وكان عمرها 61 عاما، لأن ظل أهلها يقطعون علاقتها بها لحين وفاتها.

وشاركت زينات صدقى فى العديد من الأفلام السينمائية المهمة ومنها فيلم "رجل وامرأتان" و"معبودة الجماهير" و"البوليس السرى" و"أبو عيون جريئة" و"شارع الحب" و"إسماعيل يس طرزان" و"ابن حميد" و"إسماعيل يس فى الأسطول الحربى" وغيرها من الأفلام المهمة والكبيرة.