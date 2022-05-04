شكرا لقرائتكم خبر عن سام رايمي: أتمنى إخراج جزء رابع من سلسلة Spider-Man من بطولة توبي ماجواير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج سام رايمي الذى قام بـ إخراج أول ثلاثة أفلام من Spider-Man عن تمنيه لـ إخراج فيلم رابع من السلسلة من بطولة الممثل العالمى صاحب شخصية سبايدر مان الأصلى توبي ماجواير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأوضح رايمى نيته بعد ظهور ماجواير في آخر أفلام سبايدر مان الذى طرح تحت اسم Spider-Man: No Way Home، حيث أكد رايمى قائلا :" أنا استعد لـ تقديم جزء جديد في حالة وجود سيناريو مختلف هذه المرة".

وتابع رايمى قائلا: "حبي للشخصيات لم يضعف، وأسبابى لـ وقف العمل على الفيلم هي نفسها التي سأقف أمامها الان، وبالتالي لن أعود لإخراج الجزء الرابع من السلسلة إلا في وجود عوامل مكتملة، وهى وجود ماجواير، وسيناريو جديد ومختلف ويضيف للشخصية، ووجود شخصية شريرة مناسبة، وبالتالي انا أتمنى وجود عمل متكامل جديد".

كما صرح الممثل اندرو جارفيلد أنه قام بالتسلل لـ واحدة من السينمات الأمريكية برفقة صديقه الممثل توبى ماجواير لـ مشاهدة فيلمSpider-Man: No Way Home للتحقق من ردود فعل المعجبين على الفيلم، الذى يعيد الثنائى تجسيد أدورهما به من جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكان قد لعب الثنائى دور سبايدرمان من قبل حيث ظهر جارفيلد في فيلمى The Amazing Spider-Man بينما لعب ماجواير دور البطولة في Spider-Man 1 و 2 و 3.

وكان قد كشف جارفيلد عن الرحلة السرية للثنائى في مقابلة مع Entertainment Tonight ، قائلاً: "ما زلت لا أصدق أن ذلك حدث، حيث تسللنا إلى دار العرض ونحن نرتدى قبعة البيسبول، ولم يتعرف علينا أي من مشاهدى العمل".