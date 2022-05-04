لن تصدق عباءة يسرا الرمضانية تتخطى كل التوقعات.. شكلها مفاجئ وخيالي والسعر صادم للجميع!! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:50 صباحاً - شاركت النجمة المصرية يسرا متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ببعض اللقطات أثناء استضافتها في برنامج “ليالي رمضان” في المملكة العربية السعودية.

وبدت النجمة يسرا بإطلالة راقية تتماشى مع الأجواء الرمضانية والمدينة التي تتواجد فيها ” الرياض “، حيث ارتدت عباءة فضفاضة باللون الكحلي، يصل سعرها إلى 6964 دولار أي ما يعادل 129 ألف جنية مصري.

وتميزت عباءة يسرا الأنيقة من تصميم دار الأزياء الراقي كارولينا هيريرا Carolina Herrera، بتطريزات ناحية الرقبة بنفس اللون؛ مما أضافت لمسه أنيقة ومميزة.

وتزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الراقية، حيث ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وإسورة كبيرة الحجم، وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها ببعض الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتتألق برموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة لظلال العين البني والمدمج مع البيج، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليعطي لمسه مبهجه أنيقة.

يسرا تهنئ الجمهور بعيد الفطر المبارك

في سياقٍ آخر، هنأت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، بعيد الفطر المبارك، وقالت فى منشور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: “عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وهنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدًا”.

يسرا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل أحلام سعيدة

ومن جهة أخرى، كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل دورها في مسلسل “أحلام سعيدة“، حيث قالت إن تجربة فقدان البصر كانت مؤلمة.

وأَضافت، في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on : «ذهبت إلى دكتور حازم ياسين أستاذ طب وجراحة العيون، وأعطاني بعض التفاصيل عن شخصية الكفيف الذي فقد بصره بعد فترة معينة من عمره حيث قال لي أول شىء يستعمله الكفيف هو أذنه، واستعماله لأذنه يكون بنسبة 90 % وإن لم يكن أكثر، ولذلك اعتمدت على هذه التفصيلة بنسبة كبيرة في هذا العمل».

وتابعت: «لم أفضل ارتداء نظارة سوداء ولم أحرك عيني بإستمرار، فقط اعتمدت على النظر في منطقة معينة» مشيرة إلى أن الشخصية حياتها انقلبت بعد فقدانها للبصر.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، ستبدأ في شهر يونيو المقبل تصوير مسلسلها الجديد «ليلي ورز» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

آخر أعمال يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» وشاركها البطولة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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