فن ومشاهير

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في حفلة العيد في السعودية.. فيديو

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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من اطلالة الفنان المصري محمد رمضان من حفلة العيد التي يحييها في جدة في .

وظهر محمد رمضان في بعض هذه الصور عاري الصدر كعادته في اغلب حفلاته ما اثار جدلا بين رافض ومؤيد.

وكان قد افتتح محمد رمضان موسم حفلات عيد الفطر 2022 في جدة، وأحيا اليوم الحفل الأول في جدة سوبر دوم، وسط تفاعل جماهيري كبير، وقدم في الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها “مافيا” و”أنا جدع” و”نمبر 1″ و”انساي” وغيرها، بالإضافة إلى تقديمه عدة استعراضات في حفله الذي جاء من تنظيم شركة روتانا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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