كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من اطلالة الفنان المصري محمد رمضان من حفلة العيد التي يحييها في جدة في السعودية.
وظهر محمد رمضان في بعض هذه الصور عاري الصدر كعادته في اغلب حفلاته ما اثار جدلا بين رافض ومؤيد.
وكان قد افتتح محمد رمضان موسم حفلات عيد الفطر 2022 في جدة، وأحيا اليوم الحفل الأول في جدة سوبر دوم، وسط تفاعل جماهيري كبير، وقدم في الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها “مافيا” و”أنا جدع” و”نمبر 1″ و”انساي” وغيرها، بالإضافة إلى تقديمه عدة استعراضات في حفله الذي جاء من تنظيم شركة روتانا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في حفلة العيد في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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