شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون دولار إيرادات The Batman فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Batman إيرادات في الصين وصلت إلى 23 مليون دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي حقق فيه 759 مليونا و388 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض.

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الماضى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول.