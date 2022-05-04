أول ظهور علني لزوجة ياسر جلال “المحجبة” وتكشف سبب رفضها تقليد زوجها لشخصية السيسي في مسلسل الإختيار 3.

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 05:43 صباحاً - استطاع الفنان ياسر جلال أن يحصد لقب الأفضل والأبرع في موسم دراما رمضان 2022 بعد أداءه المتقن في مسلسل الاختيار 3 وتجسيده لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشهادة كل النقاد والجماهير، وسيظل هذا الدور عالقاً في أذهان الجماهير

وجذبت السيدة هبة، زوجة الفنان ياسر جلال، الأنظار في أحدث ظهور لها مع زوجها بعد نجاحه في تجـسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3.

وقررت زوجة ياسر جلال، دعمه خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج استوديو 9090 والذي يبث على إذاعة 9090، والظهور برفقته.

وتميزت إطلالة هبة زوجة ياسر جلال بالحشمة، إذ أنها محجبة وظهرت بفستان طويل وفضفاض من اللونين النحاسي والأسود وبدت أنيقة.

ورافقت ياسر جلال وزوجته في الصورة، الإعلامية فاطمة مصطفى التي تحدثت مع جلال حول نجاحه في تجـسيد شخصية الرئيس السيسي خلال الحلقة.

رد فعل زوجة ياسر جلال على دوره في الاختيار 3

أوضح ياسر جلال أنه شعر بخوف في بداية عرض دور الرئيس عليه ليجسده في مسلسل الاختيار 3، لدرجة أنه لم يصدق نفسه في البداية وتخيل أن أحدهم يمزح معه.

تابع ياسر جلال قائلا إنه ذهب لزوجته قائلا: “هبة إنهم يريدون مني تجسيد شخصية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، لترد عليه زوجته باندهاش: “نعم! بتتكلم جد”؟.

زوجة ياسر جلال في أول ظهور علني لها

أكد ياسر جلال أنه شعر بتوتر وخوف في البداية، ليس من أداء الشخصية وتجسيد الدور ولكن خوفا من الفشل، مشيرًا إلى أنه فنان ووالده كان فنانًا ولديه الخبرة الكافية التي تجعل فشله في أحد الأدوار شيئًا مهينًا لا يقبله.

ياسر جلال: فخور وسعيد بتقديم شخصية الرئيس السيسي فى الدراما المصرية

من ناحية أخرى، علق الفنان ياسر جلال، على دوره، فى تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمسلسل الاختيار 3، قائلا: “بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة النجاح.. والفضل الأول والأخير فى النجاح ده هو ربنا سبحانه وتعالى”.

وأعرب ياسر جلال، خلال لقائه بـ “راديو 9090“، عن سعادته لتقديمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدراما المصرية، قائلا: “فخور جدا وسعيد وبتشرف إنى أنا بقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى على شاشة الدراما المصرية، وهو رجل أنا بحبه وبحترمه من زمان جدا،

واحنا فى مرحلة التحضير للمسلسل وبذاكر الشخصية، وبدور على الفيديوهات وبشوف الاسكريبت والأحداث اللى حصلت، وقد ايه الراجل ده قدم روحه على كفه عشان ينقذ البلد ازددت حبا واحتراما وتقديرا لسيادته”.

وتابع ياسر جلال: “واحنا بنتفرج على اللى بيحصل فى بلدنا من الإنجازات، وأول وأهم إنجاز هو الأمن والأمان، ولما نبص شمالنا ويمينا وتحتينا ونشوف الأمن والأمان اللى بيعيش فيه الشعب المصرى، نحمد ربنا، ونشوف الراجل ده دى حاجة مهمة جدا عملها لبلدنا مع الإنجازات اللى احنا شايفينها بتتحقق وإن شاء الله تقود مصر، لحتة تانية، وندعيله بالتوفيق وطولة العمر وربنا يخليه لينا يا رب”.

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