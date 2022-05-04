محمد عبده يثير الجدل بوصلة رقص في حفلة العيد في أبها.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 05:43 صباحاً - أثار الفنان السعودي محمد عبده الجدل بعد تداول مقطع فيديو له، على مواقع التواصل الاجتماعي، من الحفل الذي احيأه امس في أبها من على مسرح طلال.

وقد ظهر محمد عبده، 72 عاما، وهو يؤدي بعض الحركات الراقصة ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.

وقد جاءت معظم التعليقات مستاءة من رقص محمد عبده حيث جاء في التعليقات “لا حول ولا قوة الا بالله ، متخيلين ذا عمره ٧٣ وذي حركاته !” و “ليتك تعتزل يا مايكل جاكسون البطحاء وتحفظ ماتبقى لك من ذكرى حسنه وش ذا الشايب المخرف”.