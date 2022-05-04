شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيي حفلا غنائيا فى الكويت.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيى النجم رامي صبري حفلا غنائيا فى الكويت يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا من الأغانى منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

وطرح مؤخرا رامي صبري كليب أغنيته "مع نفسي" على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، ونشر رامي جزءا من الأغنية خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ " الذكرى بقت متعبة ومغلبة قلبي مغلبة.. انسى ازاي والله ماهقدر..فيديو كليب مع نفسي على يوتيوب".

وكان قد كشف رامى صبرى عن كواليس أغنيته الجديدة "مع نفسي" خلال لقائه فى إذاعة FM، وأكد أنها تلمسه بشكل شخصى، لأنها تذكره بشقيقه كريم ويبكى مع الأغنية، مشيراً لأنه لم يتخيل أبداً أنه سيتركه ويموت، لافتاً إلى أنه دائما يحب تقديم الأغانى التى تدخل قلب الجمهور وتبكيه، وقال إن كريم شقيقه صوته كان أفضل منه بكثير، كما قال عنه: "قبل عامين سمع أغنية "حالة اكتئاب" فطلب منه أن يغنيها معه، لكنه كان يريد الظهور بمفرده بدون مساعدة مني، ولا أحب التحدث عن سبب وفاة كريم، فوالدتي تسمعني وتراني وتتأثر بما أقوله".

وأضاف رامى صبرى أنه يرفض دخول مجال التمثيل لأن تصوير الأغانى نفسها مرهقة جداً والجمهور لا يعرف فى هذا الأمر، رغم أنه يحب تصوير الأغنيات التى يقدمها، ولكن الموضوع صعب ومرهق ويشكل 60% سبب عدم دخوله التمثيل.

وطرح مؤخرا رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.