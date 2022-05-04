مقابل مهر أسطوري.. زواج شيرين رضا من أحمد الفيشاوي يفجر ضجة واسعة! والفنانة تؤكد أمرًا حاسمًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:50 صباحاً - نشرت مجموعة من مواقع السوشيال ميديا خبر المهر الذي تم الاتفاق عليه لزواج الفنان الشاب أحمد الفيشاوي من طليقة عمرو دياب النجمة المصرية شيرين رضا بمهر اسطوري بلغ ملايين الدولارات.

ونفت الفنانة شيرين رضا ما يتم تداوله وقالت أن الصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة والعلاقة التي تربطها بالفيشاوي علاقة صداقة وكانا يخرجان معًا كأصدقاء، ومن ثم بدأت الاشاعات حول أنباء الزواج.

صورة متداولة لشرين رضا وأحمد الفيشاوي تدعم شائعة زواجهما مقابل مهر أسطوري

وخرجت شيرين رضا عن صمتها وقالت “أن طلب الزواج الذي قدمه الفيشاوي كان هزار” وأكدت رفضها لفكرة الزواج كليًا من أحمد الفيشاوي أو أي شخص غيره وتقول انها ليس لديها الوقت للارتباط.

صورة متداولة لشرين رضا وأحمد الفيشاوي تدعم شائعة زواجهما مقابل مهر أسطوري

وتم استضافت شيرين رضا مع الاعلامية سما إبراهيم للحوار في برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس” تعلمت في الصغر عند الفشل عدم تكرار الخطأ والتعلم منه، وقالت ساخرة “اللي عايز يتجوزني لازم يحارب ولا هو انا هقدم نفسي على طبق من فضة”.

والفنانة المصرية شيرين رضا من مواليد القاهرة 1968 ولدت بعائلة فنّية بامتياز وكانت بدايتها في الحياة الفنية كموديل في الثمانينات عن طريق الإعلانات، واستمر زواجها من الهضبة عمرو دياب لعدة سنوات وانجبت منه ابنتها نور.

حقيقة إصابة شيرين رضا بمرض مناعي

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة شيرين رضا أن المعلومات المتداولة حول إصابتها بمرض مناعي خطير، عارية تماما من الصحة فهي ليست مصابة بأي مرض مزمن أو مناعي.

وأضافت شيرين رضا خلال حوارها ببرنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية سما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس أن حادثا وقع لها صباح اليوم وهذه كل إصابتها حيث كسرت إصبع قدمها بسبب كدمة قوية.

وتابعت الفنانة شيرين رضا أنها تعاني أيضا من آلام في غضاريف الظهر، ولكن ليس لديها أي أمراض مناعية.

شيرين رضا: أكره الشائعات

أكدت شيرين رضا أنها تكره الشائعات، وتكره الكذب عموما ولا تتفوه بكلمة لا تعنيها لأنها قد تجامل الشخص الذي أمامها ولكنها لن تكذب عليه.

تابعت أن شائعات المرض التي تطلق عليها من حين لآخر تضايقها بالطبع، وقالت: “عايزين يموتوني” لافتة إلى أن هذه الشائعات مزعجة جدا.

وأوضحت شيرين رضا أنها تكره الكذب والكذابين ومروجي الشائعات، ولكنها تحاول ألا تشغل بالها كثيرا بهذه الأمور.

شيرين رضا في رمضان 2022

يُذكر أن شيرين رضا شاركت في موسم رمضان 2022، بمسلسل “شغل في العالي” مع الفنانة فيفي عبده.

ويعتبر ذلك التعاون الأول بين شيرين رضا وفيفي عبده في الدراما، وكانت النجمتان قد نشرتا عبر حسابهما على إنستغرام، صورة لهما من كواليس شغل في العالي، حيث علقت فيفي على الصورة وقالت: “مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا ان شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، انا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج المتميز مرقس عادل، بنحبكم”، فيما علقت شيرين على الصورة وكتبت: “شغل عالي مع فوفا، رمضان 2022”.

يُشار إلى أن مسلسل شغل في العالي من بطولة كل من هيثم سعيد وتوني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل من سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل

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