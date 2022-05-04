لن تصدق بسمة بوسيل تكشف عن وجه بناتها من تامر حسني للمرة الأولى! حجم الشبه بالأب لا يصدق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:50 صباحاً - في خطوة مفاجئة نشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، أول صور رسمية لابنتيها تاليه وأمايا، في ظهور علني هو الأول لهما.

وبمناسبة عيد ميلادهما نشرت بسمة مجموعة صور عبر «إنستجرام» علّقت عليها “عيد ميلاد سعيد يا ملائكي الصغار… أنا ممتنة لأنكما معًا لي في الدنيا… الله يحميكما دائماً… ويبارك لي فيكما وينير طريقكما”.

تامر حسني يهنئ الجمهور بعيد الفطر

يُذكر أن تامر كان قد وجه معايدة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر عبر «تويتر» علّق عليها: “عيد سعيد وكل سنة وانتوا فرحانين ومحققين كل أحلامكم، وإن شاء الله يكون ربنا استجاب لدعواتكم طول شهر رمضان… ربنا يفرح قلوبكم وكل حد فيكوا عنده حلم أو أمنية ربنا يحققهاله يا رب”.

آخر أعمال النجم تامر حسني

وفى سياق آخر، طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة بعنوان “ولادنا يستاهلوا” ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من إنتاج سعدي جوهر، تدعو إلى تعليم الأطفال والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم والزواج المبكر من أجل حياة أفضل لأولادنا.

كان الفنان تامر حسني قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “رمضان كريم” بمشاركة ابنتيه تالية وأمايا .

وكشف النجم تامر حسني عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق نجم الجيل على فيديو نشره قائلا: “أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا”.

وتابع تامر حسني: “رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، وكورال أطفال (أولادى) حبي أول مرة يشاركونى في الاستوديو يكون ده أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم”.

ويواصل النجم تامرحسني تصوير “فيلم بحبك” تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

نورت