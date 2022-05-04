شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Uncharted يحقق 395 مليون دولار حول العالم منذ فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Uncharted إلى 395 مليونًا و 42 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 146 مليون و442 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 248 مليونا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد Uncharted يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " "movieweb، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.