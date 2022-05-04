شكرا لقرائتكم خبر عن أندرو مصمم المعارك يتحدث عن علاقته بأحمد السقا ويبارك له على "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "أندرو ماكين" مصمم المعارك الجنوب أفريقى، صورة تجمعة مع النجم أحمد السقا، عبر حسابه الشخصى على "انستجرام"، حيث كتب عليها معلقاً: أنه سعيد للغاية بالتعاون مع النجم أحمد السقا منذ أكثر من 15 عاماً، ومبروك لاخويا وصديقى السقا على فيلم "العنكبوت".



اندرو مصمم المعارك

وطرح فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى في دور العرض السينمائى في ليلة وقفة عيد الفطر، وسجل 3 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائى، وتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.