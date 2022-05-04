محمود مهدي معلنا عودته لمنة عرفة للمرة الثانية “لا عزاء للحاقدين”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - أعلن الممثل المصري محمود المهدي عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد شهرين على انفصالهما للمرة الثانية.

وعلق “المهدي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام،،” قائلا: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا، ولا عزاء للحاقدين” بعد أن كان قد أعلن طلاقة من منة عرفة في مارس الماضي، للمرة الثانية خلال 4 أشهر،

وكان الطلاق الثاني الذي وقع في أول شهر مارس الماضي، أثار حالة من الجدل بين الثنائي والفنان المصري محمد نجاتي على خلفية مشاركة منة عرفة في مشهد جريء مع الأخير في أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي رفضه المهدي وهاجم نجاتي وعددا من الفنانين على رأسهم النقيب أشرف زكي.

وكانت الفنانة منة عرفة، قد صرحت خلال حوارها ببرنامج “ضرب نار” منذ أيام، إن طلاقها الرسمي من محمود المهدي لم يقع حتى الآن، قائلة: “الطلاق الرسمي على الورق محصلش لسه، لكن في انفصال من شهر ونصف، قبل الطلاق ما بيحصل في حاجات بتتم، كل شيء نصيب، وممكن يكون الواحد مقرر حاجة والموضوع يتقلب ويلاقي نفسك في حتة تانية خالص”.

وعلقت على موقفها من العودة لمحمود المهدي، قائلة: “محدش بياخذ أكثر من نصيبه، وفي محاولات للرجوع، ومش هو بس اللي بيحاول العودة، وفي محاولات من ناس كتير، وخراب البيوت مش سهل، ومش حاجة سهل تخرب اللي بيتبني”.

وتابعت: “إحنا بنتكلم على طول، وإحنا مش بنكره بعض، ولا إحنا أعداء، والعلاقة بينا طيبة وفيها احترام وكل حاجة حلوة، وحياتنا مع بعض حاجة تخصنا”.