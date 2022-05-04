شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: لم أتوقع ردود الفعل على دورى فى مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب الفنان إدوارد عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على شخصية حازم الصديق المقرب للفنان هانى سلامة خلال مسلسل "ملف سرى" الذى تم طرحه فى موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365":" كنت متأكد أن العمل سيكون ضمن الأفضل طالما عوامل النجاح متوافرة، لكننى لم أتوقع أن تكون ردود الفعل قوية بهذا الشكل".

وأضاف أنه للمرة الأولى الذى يقدم من خلاله الأكشن فى عمل فنى الذى بذل فيه مجهودا كبيرا ظهرت نتائجه فى المسلسل، مشيرا أنه واجه عددا من الصعوبات فى بعض المشاهد التى أثرت على نفسيته منها إصابته بالشلل النصفى .

مسلسل "ملف سرى" تم طرحه فى موسم رمضان، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث "ملف سرى" حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.