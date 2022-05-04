ماني يسطر تاريخا جديدا في دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم دروغبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

واصل السنغالي ساديو ماني تألقه، وسطر تاريخا جديدا عقب تسجيله هدف فوز ليفربول على مضيفه فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه فياريال 3-2، مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي لعبت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت لصالح “الريدز” بواقع 2-0.

هدف الفوز الذي أحرزه ليفربول في المباراة جاء عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة في التاريخ تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وبلغت عدد أهداف ماني في الأدوار الأقصائية لأمجد الكؤوس الأوروبية للأندية 15 هدفا محطما رقم الأسطورة الإيفواري ديديه دروجبا (14 هدفا)، والذي وصل له مع تشيلسي وجالطة سراي.

فضلا عن ذلك، فإن هدف ماني جعل ليفربول يصل إلى 139 هدفا في كل المسابقات خلال الموسم الحالي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا العدد من الأهداف في موسم واحد.

وسينتظر ليفربول في النهائي، المتأهل من موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي الآخر، علما بأن لقاء الذهاب حسمه الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-3.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.