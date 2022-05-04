فن ومشاهير

ماني يسطر تاريخا جديدا في دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم دروغبا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ساديو ماني

واصل السنغالي ساديو ماني تألقه، وسطر تاريخا جديدا عقب تسجيله هدف فوز على مضيفه فياريال في .

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه فياريال 3-2، مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي لعبت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت لصالح “الريدز” بواقع 2-0.

هدف الفوز الذي أحرزه ليفربول في المباراة جاء عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة في التاريخ تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وبلغت عدد أهداف ماني في الأدوار الأقصائية لأمجد الكؤوس الأوروبية للأندية 15 هدفا محطما رقم الأسطورة الإيفواري ديديه دروجبا (14 هدفا)، والذي وصل له مع وجالطة سراي.

فضلا عن ذلك، فإن هدف ماني جعل ليفربول يصل إلى 139 هدفا في كل المسابقات خلال الموسم الحالي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا العدد من الأهداف في موسم واحد.

وسينتظر ليفربول في النهائي، المتأهل من موقعة ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي الآخر، علما بأن لقاء الذهاب حسمه الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-3.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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