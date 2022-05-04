ريمونتادا استثنائية.. ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن ليفربول من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد لنهائي البطولة.

وحل ليفربول ضيفا على فياريال في ملعب “لاسيراميكا” ضمن إياب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق الإنجليزي مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي لعبت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت لصالح “الريدز” بواقع 2-0.

وشهدت الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، تسجيل فياريال لهدف التقدم عن طريق السنغالي بولايي ديا.

وفي الدقيقة 41، أضاف الفرنسي فرانسيس كوكلين الهدف الثاني لمصلحة فياريال في المباراة.

وخلال الشوط الثاني، انتفض ليفربول، وكانت البداية في الدقيقة 62، إذ استطاع تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة البرازيلي فابينيو.

وبعد 5 دقائق، وتحديدا بالدقيقة 67، عدل الكولومبي لويس دياز النتيجة لليفربول، لتصبح 2-2، وتصعب من مهمة “الغواصات الصفراء” في اللقاء.

وأكد السنغالي ساديو ماني تأهل ليفربول إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بتسجيله الهدف الثالث لمصلحة “الريدز” بالدقيقة 74.

وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، زادت متاعب فياريال، بتعرض لاعبه الفرنسي إيتيان كابوي للطرد بعد حصوله على إنذارين.

وتعد هذه المرة العاشرة التي يتأهل فيها ليفربول إلى المباراة النهائية، حيث فاز سابقا باللقب في 6 مناسبات وخسره في 3.

وسينتظر ليفربول في النهائي، المتأهل من موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي الآخر، علما بأن لقاء الذهاب حسمه الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-3.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.