شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفل عيد الفطر فى الكويت الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا في الكويت، يوم الجمعة الموافق 6 مايو الجارى، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، والذى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان المطرب تامر عاشور الستار طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "تملي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن أخر البومات تامر عاشور البوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".