شكرا لقرائتكم خبر عن حفل Maroon 5 أمام الأهرامات كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق Maroon 5 العالمي حفله أمام الأهرامات منذ قليل، وذلك وسط حضور كبير من محبي الفرقة في مصر والوطن العربي، وقدم الفريق أغنيات move like jagger وthis love و stereo hearts و one more night و animals وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها جمهور الحفل والذي كان كامل العدد.

"Maroon 5" فرقة موسيقية أمريكية تنحدر من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، مكونة من خمسة أعضاء هم آدم ليفين، جيمس فالنتين، جيسي كارمايكل، ميكي مادن ومات فلين.

واستضافت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم،‎ أعضاء فرقة البوب روك الأمريكية مارون فايف العالمية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر لتقديم أحد العروض الموسيقية لهم، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما الثانية.

وخلال زيارتهم أعرب أعضاء فريق مارون فايف عن سعادتهم بزيارة مصر ومنطقة أهرامات الجيزة التي بها هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع الخاصة بالعالم القديم. كما أبدوا انبهارهم بطريقة نحت تمثال أبو الهول.

وقد حرص الفريق على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية والفيديوهات القصيرة والتي سوف ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، الأمر الذي يعمل بدوره على الترويج للمقصد السياحي المصري.