شكرا لقرائتكم خبر عن النبوى يكشف سر إفيه "مساء الهنا من بليغ أبوالهنا" ويؤكد: راجعين يا هوى مخاطرة محسوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد النبوي سر إفيه "مساء الهنا من بليغ أبو الهنا"، الذى أصبح عالقاً في أذهان وألسنة الشارع المصري ضمن أحداث مسلسل "راجعين يا هوى"، قائلا: "من كتر البحث طلعت لوحدها وأصبحت شخصية بليغ هي النجم وليس خالد النبوي، هي مش موجودة في إسكربت، كنت داخل على ناس وقلتلهم مساء الهنا من بليغ أبو الهنا".

وأضاف النبوى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، رداً على سؤالها "أنت اللي كتبتها؟" ليرد: "مش كتبتها هي طلعت فجأة، وبعدين جاء دور محمد سليمان السيناريست ليحب الجملة وده النجاح".

وحول وجود نوع من الكوميديا في العمل أثناء المواقف في العمل الدرامي، قال النبوى: "مش بعمل كوميدي وده نادر ولكن الكوميديا موجودة في الروح المصرية عامة".

ورد النبوي على سؤال الحديدي "هل أنت دمك خفيف في الحقيقة؟" قائلا: "ماعرفش بس أنا بحب الدم الخفيف وقعدة الناس اللي دمها خفيف، وبليغ طول الوقت دمه خفيف لكن أنا مش طول الوقت دمى خفيف"، موضحا أنه من ضمن زهده وإيمانه بالقدر هناك أشياء كثيرة يقدم عليها قد تصنف أنها نوع من المخاطرة، قائلاً: "أنا مؤمن أن كل شيء هيشمى زى ما ربنا عاوز".

وقاطعته لميس الحديدي متسائلة: "هل مسلسل راجعين يا هوى مخاطرة؟، ليرد: "مخاطرة محسوبة بالإحساس والرغبة في أن الفن هو من يقود، وليس أي أمر آخر، لكن الخيال في النهاية عند الفنان".