شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: "بليغ أبو الهنا" يتاشبه مع شخصيتى فى فكرة "الزهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الفنان خالد النبوي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل يوجه تشابه في حقيقة الأمر بين شخصية خالد النبوي وبين بليغ أبو الهوى في مسلسل راجعين ياهوى؟، قائلاً: فيه تشابه بيننا في فكرة "الزهد" وأنا زاهد فعلاً.

وأضاف في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON رداً على سؤال للإعلامية لميس الحديدي هل أنت زاهد لدرجة أنك لا تبحث عن النجاح؟ ليجيب: أبحث فقط أني أعمل شغلي بإتقان والنجاح والتوفيق بتاع ربنا، لأن إحنا بنعمل فن ممكن ما ينجحش وقتها بس ينجح بعد شوية لاننا بنعمل "فن" مش إزازة حاجة ساقعة فالأخيرة جرى تجربتها بنعمل زيها وخلاص، لكن الفن بمشاعره وأفكاره كلها متغيرة مع تغير الزمن والأجيال.

ورداً على سؤال هل يريد خالد النبوي أن تبقى أدواره حتى لو كانت قليلة عالقة في أذهان الناس؟، قال: نعم.. أريد ذلك واخترت هذا منذ البداية.. نعم أريد داوود باشا أن يظل نجم، وكذلك بليغ أبو الهنا، وأتمنى الشخصيات أن تبقى نجوم.