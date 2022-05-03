شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا النجوم فى العيد.. أوضة نوم من تحية لابنة صديقتها ومكتب فاتن لعمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل كل منا بالأعياد بطرق مختلفة ليشعر ببهجة العيد ويسعد غيره بهذه المناسبة الجميلة، وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على الاحتفال بالأعياد بشتى الطرق، واعتاد بعضهم تقديم هدايا لبعض المقربين منهم بهذه المناسبة.

وكانت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا تتميز بين زملائها بهذه الميزة والعادة ، حيث اعتادت أن تهدى المقربين منها هدايا ثمينة بمناسبة العيد، وتحرص أن تكون هذه الهدية نافعة ومناسبة لظروف وحالة الشخص الذى تهديها إليه.

وذات مرة كانت كاريوكا مسافرة خارج البلاد ووصلها خبر خطوبة ابنة إحدى صديقاتها، وكان أول ما فعلته الفنانة الكبيرة حين عادت من سفرها أنها اشترت لابنة صديقتها حجرة نوم فاخرة وأهدتها لها فى وقفة العيد، وهو ما أسعد الفتاة ووالدتها والعريس سعادة كبيرة، كما كانت كاريوكا تحرص على إهداء أزواجها هدايا ثمينة وفاخرة ونافعة.

وعلى خطى كاريوكا سارت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة خلال فترة زواجها من الفنان العالمى عمر الشريف، حيث كانت هدية فاتن لزوجها فى عيد الفطر عبارة عن حجرة مكتب أنيقة كان عمر الشريف قد رآها هو وفاتن فى إحدى معرض الموبيليا، وأبدى إعجابه بها ، وكانت مفاجأة طيبة حين عاد إلى المنزل ليجد الحجرة فى منزل الزوجية أول أيام عيد الفطر والذى تزامن يومها مع عيد ميلاده، فانتهزت فاتن حمامة الفرصة لتكون هديتها لزوجها بمناسبتين ، وهو ما أسعد الزوج سعادة بالغة.