شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: هناك مشاريع كثيرة منذ فيلم المصير كتبها عكاشة عشان أمثلها وماحصلش نصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان خالد النبوي رسالة شكر لجمهوره بسبب تذوقه لمسلسل "راجعين يا هوى"، قائلاً: "بشكر ربنا الأول على توفيقه، وبشكر الجمهور المصري الموهوب في تذوق الفن المصري".

وأضاف النبوي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON فى حلقة خاصة من قصر "أبو الهنا": "النجاح اللى حققناه سبب تعاون فريق كبير جداً يتجاوز عدده 200 فرد، ساعدوا فى خروج العمل في أبهى صوره".

وتابع معلقا على سؤال الحديدي ما هي أسباب نجاح المسلسل سواء من ناحية السوشيال ميديا، حيث تصدر العمل التريند على مدار شهر رمضان، وكذا في الشارع المصري الذي علق فى ذهنه شخصيات العمل و"إفهاته"، قائلا: "السبب في ذلك الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، حيث إنه سر من الأسرار الخاصة، فالراحل ارتبطت حياته بواقع الناس، ولما بنعبر عن الناس الناس بتقعد تسمع، والأستاذ أسامة أنور عكاشة دائماً كان بيحكي حدوتة الناس".

وكشف النبوي سراً يتعلقه بالراحل وأسرته قائلا: "اللى حصل ده معجزة وشيء حتى الآن مش قادر أصدقه، وهذا سر لا تعلمه إلا أسرة الراحل وأنا، لأنه دائماً كان فيه مشروع بيكتبه أسامة أنور عكاشة عشان أمثله وللأسف ماحصلش فى حياته، وده كان اختياره من وقت المصير، وده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى".