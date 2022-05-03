شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات الدورة الـ12 لمهرجان مالمو للسينما العربية تزين شوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت التحضيرات النهائية لإطلاق الدورة الـ 12 من مهرجان مالمو السينمائي، حيث نشرت الدعاية الخاصة بالمهرجان في شوارع مدينة مالمو السويدية وذلك لاستقبال ضيوف المهرجان من داخل وخارج السويد، وذلك غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، وقوارير إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

وانطلق العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر 2021، حيث عرض في ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي الذى أقيم بمدينة جدة التاريخية.



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية