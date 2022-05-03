في البيرو.. في مراسم جنازتها خبّطت على نعشها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قوطعت مراسم دفن امرأة في البيرو في اميركا اللاتينية، عندما بدأت المرأة نفسها تخبّط على غطاء النعش لإعلام أقاربها أنها لا تزال على قيد الحياة.

في نهاية صادمة ليوم مأساوي، صُدم الأقارب الذين كانوا يحملون نعش “روزا-ايزابيل كاياكا” البالغة من العمر ٣٦ سنة، عندما فتحوا النعش ووجدوا قريبتهم مفتَّحة العينين وتنظر اليهم.

بعد ذلك، نقل الحاضرون روزا الى مستشفى قريب حيث وضعت بسرعة على مكنات إنعاش، حيث قال الأطباء حالتها تحسنت ببطء، ما أعطى آمالا بأن المعجزة قد تحققت.

غير أن حالة روزا الصحية عادت لتتدهور مجددا، وفارقت الحياة بعد ساعات.

وقال الشخص الذي يعتني بمقابر المنطقة: ” فتحت عينيها وكانت تتعرق، فسارعت الى مكتبي للاتصال بالشرطة.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من رجال الشرطة يحملون النعش وسط الحشد باتجاه عربة نقل. ثم اظهر الفيديو الفىيق الطبي يقفون فوق النعش.