فن ومشاهير

أنشيلوتي يلمّح لموعد اعتزاله!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

انشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن احتمالية اعتزاله التدريب عقب الرحيل عن “الميرنجي”.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع الميرنجي حتى 30 حزيران 2024.

وقال أنشيلوتي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”: “من المحتمل أن أتقاعد بعد هذه الولاية مع ”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لكن إذا أراد ريال مدريد أن أبقى هنا لمدة 10 سنوات، سأبقى 10 سنوات أخرى في مجال التدريب”.

وختم: “تدريب منتخب وطني في المستقبل قد يكون خيارا بالنسبة لي. تدريب كندا؟ لما لا؟ أرغب في ذلك”.

ونجح أنشيلوتي هذا الموسم في حصد لقب والسوبر المحلي، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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