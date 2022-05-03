بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 9 دقائق مضت التعليقات على عودة حفل “ميت غالا” بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا مغلقة

متابعة بتجــرد: عاد حفل “ميت غالا” الذي يقام في متحف الميتروبوليتان للفنون الاثنين، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقد وصلت الممثلة بليك ليفلي وهي ترتدي فستانا من تصميم دار أزياء فيرزاتشي.

ووصل عمدة نيويورك إريك آدامز وبصحبته صديقته تريسي كولينز. وارتدى آدامز معطفا مكتوبا في طرفه من الخلف بحروف حمراء اللون “أنهوا عنف الأسلحة”.

وإلى جانب مصمم الأزياء توم فورد، تترأس حفل هذا العام بصورة شرفية انا وينتور رئيسة تحرير مجلة “فوغ”، والتي تشرف على الحفل منذ عام 1995.