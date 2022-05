شكرا لقرائتكم خبر عن Wanda Returns Featurette أحدث الفيديوهات الترويجية فيلم Doctor Strange والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل فيديو ترويجى جديد لـ Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ، وطرح الفيديو تحت اسم Wanda Returns Featurette، ومن المقرر أن يطرح في 6 مايو الجارى، ووصلت الفيديو إلى دقيقة و 38 ثانية، وكشف الفيديو عن مجموعة جديدة من اللقطات الترويجية للفيلم المنتظر.

وفقا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الآخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder