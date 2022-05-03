شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز يعودان بـ"زقاق المدق" على البالون (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنانان مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز بعرضهما الغنائى الاستعراضى "زقاق المدق"، أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح البالون وسط حضور جماهيرى متميز، ومن المقرر أن يستمر العرض إلى ما بعد العيد بعدة أيام.

ويجسد مجدي فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

وعرضت مسرحية "زقاق المدق"، على مسرح البالون على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ومن قبلها عرضت لمدة شهر كامل فى الإسكندرية.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق



زقاق المدق