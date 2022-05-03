شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي اليوم الثلاثاء نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى ضمن سهرات العيد، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه التى يحبها، منها "كلك عجبنى" و"متصحوش المواجع" و"أنا شارى" وغيرها .

وكان قد انتهى مؤخرا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة من كلمات ناصر حسين، ولحن وتوزيع رامى عبد الباسط، ويشاركه الغناء فيها نجله الأصغر ماجد عبد الباسط، الذى يلقى دعما كبيرا من والده فى مجال الغناء، حيث يهوى أبناء عبد بالباسط جميعهم الغناء، وهم رامى وكريم وهدير وماجد يملكون أصواتا شعبية مميزة.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان .