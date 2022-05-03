شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يحذر رواد المهرجانات: اللى مش هيتفرج على الفيلم لأخره مش هياكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دعابه مليئة بالكوميديا، حذر أحمد مكى في حفل مهرجان المزاريطة خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "الكبير أوى 6" من عدم استكمال الفيلم لأخره، خاصة أن رواد المهرجان يتركون الفيلم ليذهبوا إلى البوفيه، وقال معلقاً: احنا عندنا كاميرات في كل حته.. اللى مش هيتفرج على الفيلم لآخره مش هياكل ولا باتيه واحدة، وذلك إسقاطاً على رواد المهرجانات بطريقة كوميدية .



احمد مكى

وتقدمت أسرة مسلسل "الكبير أوى7" بالتهنئة لكل المشاهدين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقدموا بالشكر لكل المشاهدين.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.