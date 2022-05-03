شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان ترويجيتان لـ فيلم Jurassic World: Dominion قبل طرحه يونيو المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal Pictures فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Jurassic World: Dominion ، الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 7 ثوانى، وظهر به مجموعة متنوعة من أبطال العمل الجديد.

فيلم Jurassic World: Dominion من المقرر أن يطرح في 10 يونيو المقبل في دور العرض المختلفة حول العالم.

ويظهر كريس برات الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جرادى - وهو يتحدث إلى كولن تريفورو، فى الصورة، بينما كان عمر ينظر إليه، وبدى الثلاثى منهمكين فى نقاش حول المشهد، على متن سفينة متهالكة المظهر، حيث يتم تصوير مشهد الإبحار تحت بعض الأنفاق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Empire".

وتمت تسمية القارب باسم Fair Spanish Lady على ما يبدو إشارة إلى المخلوق الكلاسيكى لمخرج Jurassic Park الأصلي Steven Spielberg وهو الفيلم الذي عرض في عام 1975، ويأتى هذا فيما سبق وأعلنت شركتا Universal و Amblin Entertainment عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى العام 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

وكان موقع فارايتى، كشف عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وأوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.