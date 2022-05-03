شكرا لقرائتكم خبر عن باللعب على الدرامز.. علي ربيع يروج لفيلمه "زومبي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باللعب على آلة الدرامز، كشف الفنان علي ربيع عن فيديو وهو يروج لفيلمه الجديد "زومبي"، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب أغنية الفيلم على آلة الدرامز ترويجا له، وعلق علي ربيع على الفيديو الذي نشره من خلال حسابه على الانستجرام بـ " امي عارفه اننا فنان وابويا عارف اننا عالمي زومبي زومبي زومبي زومبي في كل سينمات مصر مبسوط اوي بكلامكم في السينمات حاجه عظمه ..زومبي فيلم العيد ..علي ربيع".

واحتفل أبطال فيلم "زومبى" بعرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى بحضور صناعه، وذلك بإقامة عرض خاص بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، حيث حضر من صناع الفيلم كل من: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، محمد أوتاكا، المخرج عمرو صلاح، المؤلف أمين جمال، المنتج أحمد السبكي، كريم السبكي.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.