شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب عن مشاركته فى "الكبير أوى 6": شكرا على السعادة والضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان فتحي عبد الوهاب على مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 6"، حيث كان من النجوم المشاركين في مهرجان المزاريطة السينمائي، ونشر فتحي صورة من كواليس المسلسل من خلال حسابه علي موقع الانستجرام وعلق عليها بـ " شكرا احمد مكي شكرا المخرج احمد الجندي على البهجة والسعادة والضحك".

وكان قد حرص النجم فتحى عبد الوهاب، على قبول اعتذار مهرجان المزاريطة السينمائى بعد نشر صورة له على الريد كاربت كتابه برفقه ابنته.



الفنان فتحى عبد الوهاب



فتحى عبد الوهاب

وكتب المهرجان فى بيان على فيس بوك: "بنعتذر للنجم فتحي عبدالوهاب بسبب خطأ حدث من مسئول السوشيال ميديا واتحول حاليًا للتحقيق والكبير بنفسه هيحقق معاه وبنأكد أن اللي ظهرت مع استاذ فتحي على الريد كاربت طفلة تايهة مش بنته وشكرًا".

وكان فتحى عبد الوهاب، قال فى بيان إعلامي، "إنه ليس لديه أطفال من الإناث مؤكدًا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الأفاضل وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا واختفت بعدها، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن" وناشد عبدالوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت.

ومسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.