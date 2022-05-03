شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال عن عمرو وهبة فى "فى بيتنا روبوت 2": شكرا على أخلاقك وتربيتك وشطارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان هشام جمال صور لشخصية "لذيذ" الذي يقدمها الفنان عمرو وهبة في مسلسل "في بيتنا روبوت2"، وعلق جمال علي الصورة من خلال حسابه علي موقع الانستجرام بـ "كنت مستني اخلص دوشة رمضان عشان اشكرك يا عمرو على حاجات كتير جدا أولها أخلاقك وأدبك وتربيتك السويه ودي حاجه لازم نشكر بيتك وأهلك عليها انت ملكش فضل فيها اوى".

وأضاف هشام جمال "ثانيا على شطارتك واجتهادك والتزامك وتطورك وتحملك المسؤوليه كمؤلف وبطل، وعلى حاجات تانيه كتير مش مسؤوليتك لكن كنت بتعملها وبتساعد فيها كانها اكتر من واجب او التزام عليك..ثالثا على نفسيتك وحبك لكل الممثلين وانك كتبت لكل واحد فينا كأنك بتكتب لنفسك..تقريبا كل جمله اتقالت في المسلسل، وكل تفاصيل ولزمات الضحك عند كل الشخصيات..هو كلام كتبه عمرو او زوده واحنا واقفين في اللوكيشن، وساعات كتير في مشاهد هو مش بيصور فيها اصلا بس بيقف مخصوص عشان يزود".



فى بيتنا روبوت



هشام جمال

وتابع جمال "والله في حاجات تانيه كتير عايز اكتبها بس هكتفي ب ان شكرا متكفيش..لاخويا وصديقي وشريكي عمرو وهبه ".

ليرد عمرو وهبة علي هشام جمال قائلا "حبيبى يااتش والله مش عارف والله ارد ازاى ولا اقول ايه بس على كل الكلام ده وانت دايماً بتقوله قدام كل الناس وكل الضيوف وفى البرامج عشان تدينى حقى وغيرك ممكن يقول ماده شغله اللى لازم يعمله ..شكراً جدا وربنا يديم التفاهم والحب والنجاح ويكرمك ان شاء الله فى كل حاجه بتعملها".