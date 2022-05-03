شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يحقق ايرادات غير مسبوقة ويسجل 5 ملايين جنيه بأول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "واحد تاني" بطولة النجم أحمد حلمي نجاحًا كبيرًا وإيرادات غير مسبوقة منذ انتشار وباء وكورونا، حيث حقق 5,044,955 ملايين جنيه وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك ليحتل صدارة ترتيب إيرادات موسم أفلام العيد بعد تصدره للحفلات الأولى أيضًا ليلة العيد ، لتصل إيراداته الكلية حتى صباح اليوم إلى 6 ملايين جنيه و100 ألف؛ ليعود الفنان أحمد حلمي للصدارة بعد غياب لسنوات.

وفاجأ النجم أحمد حلمى جمهوره ومحبيه بأغنية جديدة بعنوان "الحركة دى" وهى أغنية فيلمه الجديد "واحد تانى"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس، وليس الغناء أمر غريب على النجم أحمد حلمى فمنذ انطلاقته في السينما، وهو مميز بالأغانى التي يغنيها ضمن أحداث أفلامه.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.