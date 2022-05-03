شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تنظم حفل تنمية المواهب الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد وذلك في الثامنة مساء الجمعة 6 مايو علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عرضا لفصل البالية بعنوان جارة القمر تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا إلي جانب رقصات كلاسيكية عالمية بالإضافة الى مجموعة من أشهر أعمال فيروز التي شكلت وجدان جمهور الوطن العربي منها لما نتلاقي، كان الزمان وكان، حبيتك في الصيف، أيام الشتاء، أداء دنيا عادل، سارة مدحت، هنا محمد، نور مصطفي، زينة محمد، جني خالد، نادين المصري، أروي محمد، حبيبة عبد النبي، جميلة محمد، مريم أشرف، سيلين شريف، چيسي عادل، لي لي أسر، أسيل أشرف، هاجر سمير، ملك رامز ، مي ستيفان ، قسمت شاهين ، ماريا إيهاب ، لبني رضا ، مايا محمد، ملك الجندي، تيا طارق، جودي ناصر، انولا أيمن ، ندي إيهاب، جميلة محسن، رويدا وجيه، صفية هاني، حبيبة محمد، فيروز ياسر، مارلي ماجد، مارلي شنودة، هايدي عادل، نور محمد، سدرة محمد، ريتاج الأمير، لي لي محمد، جودي مصطفي، دينا عامر، سارة مدحت، نادين أعصري، ماريا ماجد، جومانة أحمد، سارة شريف، فرح شريف، چني المغربي، مريم محمود.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .