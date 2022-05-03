أحدها قارب الجحيم… هذه القوارب الغريبة لن نراها من جديد! (صور)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:11 مساءً - من الطبيعي ان نرى أشكالًا غريبة لسيارات ان كانت من المصنع او حتى بتعديل فريد او غريب، وقد نرى أيضا دراجات نارية بتعديلات غريبة، لكن ليس من السهل مشاهدة القوارب الغريبة المتواجدة في البحار.

السحاب



جاء Yasuhiro Suzuki في الأصل مع قارب السحاب Zipper Motorboat في عام 2004، لكنه لم ينطلق حتى عام 2010. مثل العديد من الأشياء العظيمة والغريبة للغاية، كان مشروعا فنيا وليس المقصود منه كوسيلة نقل عملية يومية. لم يكن هناك ركاب في هذه الرحلة لأن هذا القارب لم يتم اختباره لخطر الانقلاب، لذلك لم تتم المخاطرة بوضع الركاب على متنه.

بلونجور The Plongeur



تاريخ الغواصات طويل بشكل مدهش، ويعود تاريخه إلى سنة 415 قبل الميلاد. حيث كانت الغواصة الأولى التي تحركها قوة بشرية أخرى هي الغواصة الفرنسية، التي اعتمدت على الهواء المضغوط لدفع نفسها. تم استخدامها لأول مرة في عام 1863، وتم تقاعدها بحلول عام 1872.

كيتوفالام



في منطقة كيرالا في الهند، ينجرف المركب العائم المصمم على طراز كيتوفالام Kettuvallam عبر المياه بسقف مزخرف من القش، هذا ما يغري السياح على متنه. يعود تاريخ التصميم إلى 3000 سنة قبل الميلاد. وكان يستخدم في الأصل لنقل الاغراض والاكل والركاب على طول طرق التجارة.

يرفيند



سفين يرفيند فنان سويدي وباني قوارب صغيرة. القارب المسمى يرفيند Yrvind على اسم صانعها، يأتي بطول يزيد قليلا عن أربعة أمتار. حيث وجد Yrvind شكله الصغير غير مناسب للسفر في البحر المفتوح، ومع ذلك، استمر في بناء نسخة أكبر قليلا.

النعيم



في عام 2003، ظهر قارب خلال فاعلية بجامعة كاليفورنيا، سمي بالنعيم. لكن هذا العائم الشراعي يقدم أرجوحة مستلقية لتجد نفسك في النعيم المائي، مما يمنحك شعورًا مميزًا للتنقل في الماء. لكن للأسف، يبدو الآن أنها ليست سوى ذكرى.

الجحيم



في عام 2015، أبحر رجلان في هذا القارب المصنوع من قطع ملتصقة معا من العزل، وكلفهما بناء 11 دولارا. لكن خلال الرحلة انكسر هذا القارب الغريب، ونظرا لعدم معرفة اي من المصممين السباحة وعدم ارتداء سترات النجاة، من حسن حظهم ان الشرطة تدخلت لانقاذهم.

مارجاتا



شكل دائري لحماية أطباق الرادار، مهبط طائرات الهليكوبتر، شكل مكواة ملابس، هذا هو القارب مارجاتا الذي لديه كل شيء. سفينة التجسس النرويجية تبحر في مياه القطب الشمالي لمراقبة الروس. هذا النموذج ابحر للمرة الاولى في عام 1992.

Sea Shadow IX-529



قامت شركة لوكهيد مارتن ببناء Sea Shadow ليكون قاربًا خفيًا للمياه، متجنبة الكشف عن طريق الرادار التقليدي. من عام 1984 إلى عام 1993، قامت البحرية الأمريكية باختبارها في سرية قبل الكشف عنها للجمهور. إنه يستخدم تصميم SWATH، حيث يتم غمر اثنين من الكرات التي تعمل بالطاقة تحت سطح الماء مباشرة. تم تفكيك القارب في عام 2012 بعد أن حاولت البحرية بيعه لكن دون جدوى.

تيتان ماري إكسبلورر



واحد من اغرب القوارب التي لن تبحر. بالنسبة لـ Titan Mare Explorer، هي بعثة ناسا المقترحة لاستكشاف البحار الهيدروكربونية على أكبر أقمار زحل، الجسم الآخر الوحيد في نظامنا الشمسي إلى جانب الأرض الذي يحتوي على سوائل على السطح، وذلك بفضل غلافه الجوي الكثيف. بعد سنوات من الاقتراحات، لم تتم الموافقة على المركبة من قبل وكالة ناسا، ومن المحتمل ألا تتم الموافقة عليها أبدا.