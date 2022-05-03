نصائح منزلية.. للقضاء على “الصراصير والنمل” خلال الصيف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:11 مساءً - منذ ساعتين

تعد الحشرات المنزلية مثل الصراصير والنمل من الحشرات المزعجة لربات البيوت خصوصا مع قدوم فصل الصيف، وتلجأ ربات البيوت إلى العديد من الوصفات والتجارب للقضاء عليها خوف من نقها أي أمراض.

هناك مجموعة من الحلول التي تقوم بدور فعّال في القضاء على الصراصير التي تُهاجم المنزل، من دون استخدام المبيدات الحشرية، فما هي الطرق الكفيلة بالتخلّص من الصراصير، قبل عملية تنظيف المنزل الدوريّة؟

– وصفات منزلية للقضاء على الصراصير :

1- تُساعد الوصفة الآتية في القضاء على الحشرات والآفات:

بما في ذلك الصراصير، بسهولة، بعد ارتداء زوجي القفّازات، يُمزج كوب واحد من حمض البوريك بكوب واحد من الدقيق، مع إضافة كمّ كافٍ من الماء لتحويل المزيج إلى سائل، يصبّ المحلول المنزلي في أوعية، أغطية البرطمانات مثلًا، وذلك في الأماكن التي من المحتمل أن تتواجد الحشرات الزاحفة بها، أضف إلى ذلك، قد تنقع كرات من القطن بالمحلول، مع توزيع الكرات خارج المنزل، لكن يجدر إبعاد هذه الوصفة عن الأطفال والحيوانات الأليفة، لأن المحلول سامّ.

2 – هناك وصفة منزليّة ثانية فعّالة في قتل الصراصير تقضي بخلط مقدارين من حمض البوريك ومقدار من سكّر البودرة معاً، مع إضافة قطرتين من زيت النعناع الأساسي، ينثر الخليط في الأماكن التي تمرّ الصراصير بها، علماً أنّه من الممكن إضافة الماء إلى المحلول لجعله سائلاً، فنقع الكرات القطنية به، وتوزيعها خارج المنزل للحؤول دون دخول الصراصير.

– محلول السكّر وصودا الخبز :

يمكن صنع محلول من السكّر وصودا الخبز والماء، لقتل الصراصير والنمل، من دون استخدام المبيدات الحشرية، فالسكّر يجذب الحشرات إليه، أمّا صودا الخبز فيقضي عليها، في هذا الإطار، يمزج مقدار من السكّر بمقدارين من صودا الخبز، مع صبّ القليل من الماء، يوزّع المزيج في أوعية صغيرة، وذلك في الأمكنة التي يرجّح أن تهاجمها الصراصير.

– مكوّنات تقضي على النمل بسهولة في مطبخك:

يدعو تواجد النمل بكثرة في المنزل إلى القلق والإزعاج أيضاً، لكن يمكن القضاء على الحشرات المذكورة عن طريق استخدام مكوّنات متوافرة في كلّ مطبخ، وبصورة آمنة، بعيداً من المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد كيميائيّة خطيرة، إذ من المعلوم أن للأخيرة تأثيراً سلبيّاً في السلامة الصحّية.

6 مكوّنات منزليّة تكافح النمل

* الفلفل: يمكن نثر الفلفل الأسود أو الأحمر في أماكن تواجد النمل، للقضاء عليه.

* النعناع: يطرد النعناع الحشرات من المنزل، لذا هو قد يكون فعّالاً للغاية في صدّ النمل، عند توزيع أوراقه في الأركان والمداخل التي يتواجد فيها النمل بكثرة، أضف إلى ذلك يفيد مزج 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء يرشّ المزيج حول النوافذ، مع تركه حتّى يجفّ تماماً.

ا*لخلّ الأبيض: تستخدم قطعة قماش مبلّلة بالخل المخفّف بالماء، في مسح المناطق التي يتواجد فيها النمل بكثرة، يقضي تكرار التدبير المذكور على النمل، لا سيّما عند مسح الأسطح الصلبة كالأرضيّات، وأسطح العمل في جميع أنحاء المنزل بالمحلول.

*الماء المغلي: عند ملاحظة وجود ثقوب يعيش فيها النمل، يمكن صبّ الماء المغلي فيها، الأمر الذي يقضي على الحشرات.

*نشاء الذرة: لمكافحة النمل، ينثر نشاء الذرة على أسرابه، فيصبّ الماء عليها، أضف إلى ذلك قد ينثر نشاء الذرة على النمل، مع التخلّص من المسحوق، بوساطة المكنسة الكهربائية بدلاً من استعمال الماء.

*زيت القرفة: هو فعّال للغاية في طرد النمل يتحقّق الأمر من خلال جعل كرات القطن تتشبّع بالزيت وتركها في المناطق التي ينتشر النمل فيها أو حتّى رش المسحوق على عتبات النوافذ.

*القهوة المطحونة: هي تبعد النمل، عند رشّها على الأسطح والمناطق التي تجذب الحشرات.