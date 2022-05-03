شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يطرح "طير المحبة" من كلمات ولى عهد دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من أشعار ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي بعنوان أغنية "طير المحبة".

وتقول كلماتها

طير المحبة كفخ ياضامر السرجوف

وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف

وتسأل القلب قال القلب لا تنكر

تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف

أما على الصد والهجران ماتشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف

واللي الى عرضت جمالها يسكر..

أغنية "طير المحبة" ألحان الفنان فايز السعيد، و توزيع موسيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر م. جاسم محمد.

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من ايديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحچيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون أشوف".