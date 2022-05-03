فيديو – تسريب مشهد محذوف من برنامج “رامز موفي ستار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف برنامج المقالب “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbcمصر وعرض في شهر رمضان ، مشهداً محذوفاً من المقالب التي تم تنفيذها في ضيوف البرنامج.

وعرض رامز جلال كواليس المشهد المحذوف خلال الحلقة الثلاثين والأخيرة، وتضمن شخصاً من فريق عمل البرنامج يقوم بالهجوم على الضيف خلال الحلقة حتى يتمكن رامز جلال من التجهيز لفقرة الكوبري.

ويستضيف رامز جلال خلال هذا العام قائمة نجومه المعتاد استضافتهم كل رمضان، مع إضافة بعض الأسماء إلى القائمة من نجوم الفن والرياضة.

ويشترك نجم السينما الأمريكية فان دام في مقلب رامز جلال رمضان 2022، وذلك من خلال دعوة نجوم الفن والرياضة لمشاركة نجم الأكشن فان دام في أحد مشاهد فيلمه الجديد، ثم يستكمل رامز جلال المقلب متخفيا.

يذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.